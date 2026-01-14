Close Menu

    Union Berlin verlängert vorzeitig mit Cheftrainer Baumgart » Nachrichten

    Steffen Baumgart (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Steffen Baumgart (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Fußball-Bundesligist Union Berlin hat den Vertrag mit Cheftrainer Steffen Baumgart vorzeitig verlängert. Das teilte der Verein am Mittwoch mit.

    "Steffen hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und es geschafft, ihr Stabilität und Klarheit zu geben", sagte Geschäftsführer Horst Heldt. Die Entwicklung der vergangenen Monate zeige, dass man auf einem guten Weg sei. "Wir spüren täglich, wie geschlossen hier auf dem Platz und darüber hinaus gearbeitet wird. Deshalb sind wir davon überzeugt, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen."

    Baumgart selbst sagte, dass man eine "stabile Basis" geschaffen habe, auf der man weiter aufbauen und erfolgreich sein wolle. Nach 16 gespielten Spielen steht die Profimannschaft der Männer des 1. FC Union Berlin derzeit auf dem neunten Tabellenplatz der Bundesliga.

