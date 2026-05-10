Close Menu

    Union drückt bei Steuerreform aufs Tempo » Nachrichten

    News Redaktion
    Finanzamt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Finanzamt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Scheitern der Entlastungsprämie drückt die Union bei der geplanten Steuerreform aufs Tempo. "Die geplante Einkommensteuerreform muss jetzt in den Mittelpunkt rücken", sagte der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Fritz Güntzler, der "Rheinischen Post".

    "Unser Ziel sind echte Entlastungen für breite Teile der Bevölkerung und bessere Wettbewerbsbedingungen für unseren Standort." Deutschland dürfe bei Wachstum und Investitionen nicht länger im Abseits stehen, "während andere Volkswirtschaften schon wieder Fahrt aufnehmen". Das müsse das gemeinsame Interesse von Bund, Länder und Kommunen sein, sagte der Finanzexperte.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar