Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Scheitern der Entlastungsprämie drückt die Union bei der geplanten Steuerreform aufs Tempo. "Die geplante Einkommensteuerreform muss jetzt in den Mittelpunkt rücken", sagte der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Fritz Güntzler, der "Rheinischen Post".

"Unser Ziel sind echte Entlastungen für breite Teile der Bevölkerung und bessere Wettbewerbsbedingungen für unseren Standort." Deutschland dürfe bei Wachstum und Investitionen nicht länger im Abseits stehen, "während andere Volkswirtschaften schon wieder Fahrt aufnehmen". Das müsse das gemeinsame Interesse von Bund, Länder und Kommunen sein, sagte der Finanzexperte.