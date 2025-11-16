Close Menu

    Union forder von Airlines niedrigere Ticketpreise » Nachrichten

    News Redaktion
    Urlaubsangebote im Reisebüro (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Urlaubsangebote im Reisebüro (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union ruft die Airlines auf, die Ticketpreise noch vor der von der Koalition beschlossenen Senkung der Luftfahrtsteuer ab Juni 2026 zu senken. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion für Verkehr, Stephan Stracke, sagte der "Bild am Sonntag": "Am besten wäre eine Preissenkung schon vor der Steuersenkung am 1. Juli 2026. Dann würde bereits der nächste Sommerurlaub günstiger."

    Das wäre seiner Ansicht nach dann "nicht nur ein gutes Signal für Familien, die auf die Sommerferien angewiesen sind, sondern würde auch den Luftverkehr pushen". Vor allem von der Lufthansa erwarte er zudem, dass sie ihr Flugangebot überprüfe und gestrichene Verbindungen zurücknehme. Wenn Steuern und Gebühren für die Airlines sinken würden, müssten auch die Fluggäste etwas davon haben. "Der Ticketpreis muss runter. Das erwarte ich jetzt von den Fluggesellschaften, allen voran von der Lufthansa", so Verkehrsexperte Stracke.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar