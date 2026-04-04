Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der jüngsten Anschlagsdrohung in einem ICE fordert Unionsfraktionsvize Stephan Stracke (CSU) mehr Sicherheitskontrollen. "Bahnfahren wird immer mehr zur Bedrohung, das ist ein unhaltbarer Zustand", sagte der CSU-Bundestagsabgeordnete der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Das Sofortprogramm, das DB und Bundesländer vereinbart haben, ist ein guter Anfang, wahrscheinlich brauchen wir aber noch mehr Maßnahmen."

Man solle auch darüber nachdenken, "den Zugang zum Gleis wie in anderen Ländern künftig nur noch mit gültigem Fahrschein zuzulassen und Sicherheitskontrollen durchzuführen", sagte der Verkehrspolitiker. "Hier könnte man stufenweise vorgehen und mit großen Bahnhöfen beginnen, an denen es auch viel Kriminalität gibt. Klar ist jedenfalls, dass wir Zugpersonal und Passagiere bestmöglich schützen müssen."

Am Donnerstag hatte ein Mann in einem ICE in Nordrhein-Westfalen Sprengsätze angezündet und mit einem Anschlag gedroht. Mindestens zwölf Menschen wurden leicht verletzt.

Die Bahn hatte im Januar ein Sofortprogramm für mehr Sicherheit und Sauberkeit in Bahnhöfen vorgestellt, das mehr Streifen des Sicherheitspersonals vorsah und den Ausbau der Videoüberwachung.