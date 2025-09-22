Close Menu

    Unions-Chefhaushälter verlangt Exit-Strategie aus Schuldenpolitik » Nachrichten

    News Redaktion
    Christian Haase (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Christian Haase (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Vor Beginn der Haushaltswoche im Bundestag mahnt der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Christian Haase (CDU), eine Strategie an, die Verschuldungspolitik zu beenden.

    „Wir müssen aufpassen, dass das `süße Gift` der Verschuldung uns nicht komplett finanzpolitisch orientierungslos macht“, sagte er der „Bild“. Dies sei auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. „Es wäre daher klug, schon jetzt über eine Exitstrategie nachzudenken, um nicht im Verschuldungssumpf zu versinken.“

    Haase warnte besonders vor steigenden Zinskosten durch die aktuelle Finanzpolitik der Bundesregierung. Der CDU-Politiker sagte, er halte es für „richtig, in der aktuellen Lage die sicherheitspolitischen, ökonomischen und infrastrukturellen Probleme auch über höhere Schulden zu lösen“. Dies könne aber nur temporär geschehen.

    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

