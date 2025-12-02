Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Sitzung der Bundestagsfraktion von CDU und CSU hat es am Dienstag bei einer Probeabstimmung eine große Mehrheit für das mit dem Koalitionspartner SPD vereinbarte Rentenpaket gegeben. Das erfuhr die dts Nachrichtenagentur am Rande der Sitzung.

Es gab den Informationen zufolge aber auch etwa ein gutes Dutzend Gegenstimmen. Demnach ist eine Mehrheit für das Rentenpaket am Freitag im Bundestag weiter unsicher.

Denn die Koalition aus Union und SPD hat nur eine Mehrheit von 13 Stimmen. Abgeordnete der sogenannten "Jungen Gruppe" in der Union lehnen das Rentenpaket ab, weil es ihrer Ansicht nach unzumutbare Belastungen für die nächste Generation beinhaltet.