    Unionsfraktion spricht sich gegen Klarnamenpflicht im Netz aus » Nachrichten

    Junge Frau mit Smartphone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union hat dem Vorstoß des früheren Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Andreas Voßkuhle, eine Klarnamenspflicht im Internet einzuführen, eine Absage erteilt

    "Eine generelle Klarnamenpflicht im Internet halte ich für überzogen", sagte ihr erster Parlamentsgeschäftsführer, Steffen Bilger (CDU), dem "Tagesspiegel". "Für mich ist entscheidend, dass unsere Sicherheitsbehörden bei strafbaren Handlungen die Möglichkeit haben, Täter effektiv zu identifizieren."

    Es sei daher "gut, dass wir in der Koalition die Pflicht zur Speicherung von IP-Adressen vereinbart haben, um die Strafverfolgung bei schwerer Kriminalität zu erleichtern", so Bilger.

