Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unionsfraktionsvize Sepp Müller geht davon aus, dass das von der Bundesregierung geplante Rentenpaket im Bundestag eine Mehrheit bekommen wird.

"Wir werden heute darüber in der Fraktion beraten, am Ende in der Fraktion abstimmen. Und mein Bauchgefühl ist, es wird eine Mehrheit für diesen Vorschlag geben, der dann in den Bundestag geht", sagte Müller den Sendern RTL und ntv. Der CDU-Politiker fügte hinzu, dass er der Jungen Gruppe der Fraktion dankbar sei, dass sie mit ihrem Widerstand den Finger in die Wunde gelegt habe. Natürlich müsse man sich Gedanken machen, wie zukünftig Staatsfinanzen und Sozialausgaben finanziert werden können. "Und ja, sie haben in der Sache einen Punkt, und deswegen gilt die Zusage des Bundeskanzlers, Rentenpaket I ist der erste Schritt, Rentenpaket II kommt im nächsten Jahr", so Müller weiter.

Eine Entscheidung für das Rentenpaket sei eine gute Entscheidung für das Land. "Es ist immer eine gute Entscheidung, wenn wir uns darum kümmern, dass die Menschen, die hart gearbeitet haben, am Lebensabend auch genug Geld haben, um ihren Lebensabend erfüllen zu können, und deswegen ist es eine gute Entscheidung für Deutschland."