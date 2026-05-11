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    Unionsfraktionsvize Müller fordert gezieltere "Entlastungen" » Nachrichten

    News Redaktion
    Sepp Müller (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Sepp Müller (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Sepp Müller (CDU), spricht sich nach dem Scheitern der "Entlastungsprämie" für gezieltere Alternativen aus. Entlastungen müssten dort ankommen, wo sie am dringendsten benötigt werden, sagte Müller dem Nachrichtenportal T-Online. Deshalb wolle die Union diejenigen stärken, die dieses Land am Laufen halten.

    Pendler bräuchten spürbare Entlastungen - ob durch eine Mobilitätsprämie oder eine höhere Pendlerpauschale, forderte Müller. Kleine und mittlere Einkommen könnten zudem mit dem Direktauszahlungsmechanismus entlastet werden. Außerdem gerieten viele Mittelständler, besonders Spediteure und Reisebusunternehmen, zunehmend unter Druck. "Sie brauchen gezielte Unterstützung, um Arbeitsplätze und wirtschaftliche Substanz zu sichern."

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