Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unionsfraktionsvize Sepp Müller spricht sich dafür aus, das Renteneintrittsalter schrittweise auf 70 Jahre anzuheben.

Zwar kenne er die Ergebnisse der Rentenkommission bislang nicht, finde den Vorschlag eines höheren Rentenalters aber gut, sagte er den Sendern RTL und ntv. "Ich finde es richtig, wenn unsere Generation in den 2050er-Jahren bis 70 arbeiten geht und gleichzeitig die Generation unserer Eltern, die mit 16 angefangen hat zu arbeiten, nach 45 Jahren ihren wohlverdienten Ruhestand genießen darf", fügte er hinzu.

Es gehe jetzt darum, auch das Rentenniveau zu stabilisieren und dafür zu sorgen, "dass unsere Generation überhaupt noch Rente erleben darf", so Müller weiter. "Und deswegen ist es gut und sind wir gut beraten, wenn wir die Ergebnisse auch umsetzen in Gesetze."