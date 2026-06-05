Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Unternehmen, die sogenannte "Künstliche Intelligenz" (KI) nutzen, sind jetzt in der Mehrheit. 54,5 Prozent haben nach eigenen Angaben KI in ihre Geschäftsprozesse eingebaut, so das Ergebnis einer Umfrage des Ifo-Instituts, die am Freitag veröffentlicht wurde. Im vergangenen Jahr lag der Anteil noch bei 41 Prozent.

Laut der Umfrage planen weitere Unternehmen bereits den Einsatz (16 Prozent) oder diskutieren zumindest darüber (22 Prozent). Laut er veröffentlichten Zahlen verbleiben offenbar nur rund 8 Prozent, für die KI gar kein Thema ist.

"Künstliche Intelligenz ist in der deutschen Wirtschaft endgültig in der Breite angekommen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die Dynamik bei der Einführung ist hoch."

Besonders stark verbreitet ist KI in der Industrie. Dort nutzen 59 Prozent der Unternehmen entsprechende Anwendungen. Auch im Dienstleistungssektor ist der Einsatz mit 56 Prozent inzwischen weit verbreitet. Im Handel hat sich die Nutzung in den vergangenen Jahren ebenfalls deutlich auf nun rund 45 Prozent ausgeweitet.

Besonders dynamisch ist die Entwicklung im Bauhauptgewerbe: Innerhalb von drei Jahren stieg der Anteil der Unternehmen mit KI-Nutzung von 7 auf rund 40 Prozent. Mit der Unternehmensgröße steigt auch die Verbreitung von KI. Großunternehmen (67 Prozent) setzen die Technologie weiterhin deutlich häufiger ein als kleine (51 Prozent) und mittlere Unternehmen (47 Prozent).

Unter den Unternehmen, die "Künstliche Intelligenz" einsetzen, dominieren externe Anwendungen deutlich. Knapp drei Viertel der Unternehmen nutzen kostenpflichtige externe KI-Lösungen. Zudem greifen 48 Prozent auf kostenfreie KI-Anwendungen zurück. 22,5 Prozent nutzen nur kostenlose Systeme. Eigene KI-Systeme entwickeln dagegen deutlich weniger Unternehmen: Der Anteil liegt bei rund 19 Prozent.

Die Unternehmen nutzen "Künstliche Intelligenz" bislang vor allem zur Unterstützung bestehender Arbeitsprozesse. Besonders häufig kommt KI in der Verwaltung, bei der Datenanalyse, beim Programmieren, im Schriftverkehr sowie zur Informationsrecherche zum Einsatz. Viele Unternehmen verwenden KI zudem für Aufgaben in Planung, Controlling oder Kundenkommunikation. In der Industrie gewinnt KI auch in produktionsnahen Bereichen wie Qualitätskontrolle, Produktionsplanung oder Wartung immer mehr an Bedeutung.

"Die Unternehmen setzen KI vor allem dort ein, wo sie sich konkrete Effizienzgewinne versprechen", sagte Wohlrabe. "Besonders bei Routineaufgaben und der Verarbeitung großer Informationsmengen eröffnet KI neue Möglichkeiten."