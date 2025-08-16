Unwetterwarnung in Süddeutschland für gesamtes Wochenende

Offenbach am Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Süden und Südosten Deutschlands vor örtlich unwetterartigen Gewittern.

Den Meteorologen zufolge sind insbesondere Teile Bayerns und Baden-Württembergs betroffen. Mögliche Auswirkungen umfassen Überflutungen von Kellern und Straßen, Blitzschäden sowie Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen durch Hagelschlag.

Die aktuellen Warnungen gelten bis voraussichtlich Sonntagabend um Mitternacht. Eine Verlängerung der Warnungen ist mit geringer Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Im Südosten Deutschlands herrscht weiterhin eine sehr warme und zu Gewittern neigende Luftmasse vor.

In Bayern und Baden-Württemberg treten bis in die Nacht hinein lokal kräftige Gewitter auf, die sich nur sehr langsam verlagern. Diese können in kurzer Zeit Regenmengen zwischen 20 und 30, punktuell um oder über 40 Liter pro Quadratmeter sowie örtlich Hagel um 2 cm und vereinzelt stürmische Böen bis 70 km/h bringen. Im Verlauf des Samstagabends und in der Nacht zum Sonntag ziehen sich die Gewitter in den Südosten Bayerns zurück, und die Unwettergefahr nimmt allmählich ab.