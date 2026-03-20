Honolulu (dts Nachrichtenagentur) - Der US-Actionstar Chuck Norris ist tot. Er starb bereits am Donnerstag im Alter von 86 Jahren, wie seine Familie am Freitag mitteilte. "Wir möchten die Umstände privat halten, möchten Ihnen aber versichern, dass er im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist", hieß es in einer Mitteilung der Familie.

Und weiter: "Für die Welt war er ein Kampfkünstler, Schauspieler und ein Symbol der Stärke. Für uns war er ein hingebungsvoller Ehemann, ein liebevoller Vater und Großvater, ein wundervoller Bruder und das Herz unserer Familie. Er lebte sein Leben mit Glauben, Zielstrebigkeit und unerschütterlicher Verbundenheit zu den Menschen, die er liebte. Durch seine Arbeit, seine Disziplin und seine Güte inspirierte er Millionen von Menschen weltweit und hinterließ einen bleibenden Eindruck im Leben so vieler."

Während seiner Zeit als Schauspieler war Norris vor allem auf die Darstellung schweigsamer Einzelgänger spezialisiert. Größere Berühmtheit erlangte er als Filmgegner von Bruce Lee in "Die Todeskralle schlägt wieder zu" (1972) sowie durch die dreiteilige Kinofilmreihe "Missing in Action" (1984-1988) und die Fernsehserie "Walker, Texas Ranger" (1993-2001), als deren ausführender Produzent er auch agierte. Nachdem er seit 2004 nicht mehr im Kino zu sehen war, feierte er 2012 im Film "The Expendables 2" ein Comeback.

Seit den Nullerjahren machte Norris außerdem nochmal etwas unfreiwillig als Internetmeme "Karriere". Dabei wurde unter der Überschrift "Chuck Norris Facts" auf seine martialischen Filmrollen und seine Kampfkünste humoristisch Bezug genommen.