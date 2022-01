Washington (dts Nachrichtenagentur) – Die Arbeitslosenrate in den USA ist im Dezember von 4,2 auf 3,9 Prozent gesunken. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Die Unternehmen in den USA schufen dem Ministerium zufolge rund 199.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft.

Insgesamt lag die Zahl der Arbeitslosen im Dezember bei 6,3 Millionen. Damit entwickelten sich die Arbeitslosen zahlen besser als von manchen Analysten erwartet. Viele Investoren dürften das aber gar nicht gut finden, weil bei besonders freundlicher Entwicklung am Arbeitsmarkt Zinserhöhungen drohen – und damit Aktien unattraktiver werden könnten.