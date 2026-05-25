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    US-Außenminister hält baldigen Iran-Deal weiter für möglich » Nachrichten

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    Marco Rubio (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Marco Rubio (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Neu-Delhi (dts Nachrichtenagentur) - US-Außenminister Marco Rubio hält den baldigen Abschluss eines Abkommens zur Beendigung des Krieges mit dem Iran weiter für möglich. Dieser könne noch im Laufe des Montags zustande kommen, sagte Rubio in Neu-Delhi.

    "Wir dachten, wir würden vielleicht gestern Abend oder heute Neuigkeiten erhalten; ich würde da nicht zu viel hineininterpretieren." Es liege ein "solides Angebot" auf dem Tisch, das die Öffnung der Straße von Hormus ermögliche. Diese Initiative habe auch viel Unterstützung in der Golfregion. Rubio bekräftigte aber auch, dass Israel das Recht habe, sich gegen Angriffe zu verteidigen.

    US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag angekündigt, dass eine neue Friedensvereinbarung mit dem Iran angeblich kurz vor dem Abschluss stehe. Am Tag darauf drückte er aber wieder auf die Bremse und sagte, dass der Deal noch nicht vollständig ausgehandelt sei. Er werde kein schlechtes Abkommen abschließen, so Trump.

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