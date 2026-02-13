Close Menu

    Treffen zwischen deutscher und US-Delegation mit Merz und Rubio am 13.02.2026, via dts Nachrichtenagentur
    München (dts Nachrichtenagentur) - US-Außenminister Marco Rubio hat Lob für den Nato-Partner Deutschland. "Rubio würdigte die deutschen Schritte zur Stärkung der Allianz", hieß es nach einem Treffen zwischen Rubio und dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz aus deutschen Regierungskreisen.

    Zentrales Thema des Gesprächs sei allerdings die Situation in der Ukraine gewesen, der Stand der Verhandlungen mit Russland und die weitere Unterstützung des Landes "vor allem mit militärischen Mitteln", wie es hieß.

    Merz und Rubio hätten sich außerdem über die Situation im Nahen Osten und vor allem in Iran ausgetauscht. "Merz nutzte die Gelegenheit, vor seiner bevorstehende Reise nach China mit dem US-Außenminister über die Situation in Fernost und die handelspolitische Situation zu sprechen", verlautete nach dem Treffen.

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

