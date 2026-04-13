Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat zu Beginn der Blockade der Straße von Hormus durch die US-Marine dem Iran erneut gedroht.

Trump sagte am Montag, dass die iranische Marine weitgehend zerstört worden sei. 158 Schiffe der iranischen Marine lägen auf dem Meeresgrund. Lediglich eine kleine Anzahl von Schnellbooten sei verschont geblieben, da diese nicht als große Bedrohung angesehen worden seien, so der US-Präsident weiter.

Trump warnte jedoch, dass jedes dieser Schnellboote, das sich der US-Blockade nähere, sofort "eliminiert" werde. Er erklärte, dass das gleiche System angewendet werde, das auch gegen angebliche Drogenschmuggler auf See eingesetzt werde, und beschrieb es als "schnell und brutal".

Um 16 Uhr deutscher Zeit hat die US-Marine unterdessen ihre Blockade der Straße von Hormus in Kraft gesetzt, nachdem die von Trump gesetzte Frist verstrichen ist. Das berichten die . Die Blockade betrifft laut der britischen Marineschifffahrtleitung "United Kingdom Maritime Trade Operations" (UKMTO) den Zugang zu iranischen Häfen und Küstengebieten, einschließlich der Standorte entlang des Persischen Golfs, des Golfs von Oman und des Arabischen Meeres östlich der Straße von Hormus.

Das US-Zentralkommando (CENTCOM) hatte zuvor mitgeteilt, dass die Blockade alle Schiffe betreffen werde, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen. Dies schließe alle iranischen Häfen am Persischen Golf und am Golf von Oman ein. Die Maßnahmen sollen jedoch die "Freiheit der Schifffahrt durch die Straße von Hormus zu und von nicht-iranischen Häfen nicht beeinträchtigen".

Laut UKMTO gelten die Beschränkungen für Schiffe aller Flaggen, die mit iranischen Häfen, Öltankern oder Küsteneinrichtungen in Verbindung stehen. Neutralen Schiffen, die sich derzeit in iranischen Häfen befinden, wurde eine begrenzte Frist eingeräumt, um diese zu verlassen. Weitere Richtlinien für Schiffe bezüglich der Beschränkungen seien in der Entwicklung.

Teheran hatte als Reaktion auf den US-israelischen Angriff gegen den Iran die strategisch wichtige Meerenge blockiert. Trump hatte seitdem vehement die Öffnung der Straße von Hormus gefordert. Nachdem am Wochenende direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran gescheitert waren, kündigte der US-Präsident eine eigene Blockade der Meerenge an.