New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Montag größtenteils Verluste gemacht. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 45.216 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.345 Punkten 0,4 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 22.955 Punkten 0,8 Prozent im Minus.

Zu Beginn des Handelstags hatte sich zunächst noch ein bisschen Zweckoptimismus an der Wall Street über die jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg verbreitet. Trump hatte gesagt, dass die Verhandlungen zu einem Ende des Krieges in Nahost gut voranschritten.

Analysten hatten jedoch direkt darauf hingewiesen, dass der Wahrheitsgehalt der Aussagen kaum zu überprüfen sei. Die Anleger in New York folgten im Tagesverlauf offenbar zunehmend diesem Zweifel.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1459 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8727 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.510 US-Dollar gezahlt (+0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 126,53 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 113,80 US-Dollar, das waren 1,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.