New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Freitag deutlich nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.978 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.879 Punkten 0,4 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.960 Punkten 0,3 Prozent im Minus.

Die Netflix-Aktien machten am Freitag einen Kurssprung. Hintergrund ist der Rückzug des Streaming-Anbieters aus dem Wettstreit mit Paramount Skydance um Warner Bros. Discovery. Wegen der geplatzten Fusion erhält Netflix eine milliardenschwere Entschädigungsgebühr. Anders als Netflix will Paramount den gesamten Konzern, zu dem auch der Nachrichtensender CNN gehört, übernehmen und nicht nur das Film- und Streaminggeschäft. Die daraus folgende enorme Konzentration im Medienmarkt stößt in den USA auf Kritik, da der Konzernleitung nachgesagt wird, dem US-Präsidenten Donald Trump nahe zu stehen.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1816 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8463 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 5.259 US-Dollar gezahlt (+1,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 143,10 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 73,00 US-Dollar, das waren 3,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.