New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Freitag kräftig zugelegt. Zu Handelsende in New York kletterte der Dow erstmals in seiner Geschichte über 50.000 Punkte - am Ende waren es genau 50.115,67 und damit satte 2,5 Prozent mehr als bei Vortagesschluss.

Der breiter gefasste S&P 500 schloss mit 6.932 Punkten 2,0 Prozent höher, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 am Ende bei 25.076 Punkten 2,2 Prozent im Plus.

Investoren sprachen vom besten Börsentag seit über einem halben Jahr, als Grund wurden Schnäppchenjäger nach den jüngsten Kursrückgängen genannt, auch dass der Bitcoin nach seinem Crash am Freitag wieder zwischenzeitlich über zehn Prozent zulegte, beruhigte manche Anleger.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1823 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8458 Euro zu haben.

Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Abend wurden für eine Feinunze 4.954 US-Dollar gezahlt (+3,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 134,73 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg unterdessen ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 67,94 US-Dollar, das waren 39 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.