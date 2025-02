US-Börsen legen trotz neuer US-Zölle zu

New York (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 44.711 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,8 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.110 Punkten 1,0 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 22.030 Punkten 1,4 Prozent im Plus.

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag ein weiteres Dekret unterzeichnet, durch das Gegenzölle eingeführt werden. Damit sollen die Zölle für alle Güter so weit erhöht werden, dass sie mindestens auf Höhe der Zölle sind, die die jeweiligen Exportländer selbst beim Import verlangen. Die US-Börsen reagierten auf die Unterzeichnung kaum. Nach der Ankündigung der Zölle zu Beginn der Woche war der Schritt wohl bereits eingepreist worden.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,0462 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9558 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 2.929 US-Dollar gezahlt (+0,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 90,01 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 75,15 US-Dollar, das waren 3 Cent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.