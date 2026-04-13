New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben zum Wochenstart zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.218 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.885 Punkten 1,0 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.385 Punkten 1,1 Prozent im Plus.

Dabei konnte die Wall Street die Einbußen vom Beginn des Handelstags aufholen und in den grünen Bereich klettern. Die nun von den USA durchgeführte Blockade der Straße von Hormus sorgte zunächst offenbar für Unsicherheit. Die eher optimistischen Anleger versuchten dann allerdings wohl, das ein oder andere Schnäppchen zu machen.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1762 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8502 Euro zu haben.

Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 4.743 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 129,67 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 98,30 US-Dollar, das waren 404 Cent oder 4,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.