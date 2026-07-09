New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.487 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.544 Punkten 0,8 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.727 Punkten 1,6 Prozent im Plus.

"Die unter den Erwartungen liegenden US-Arbeitsmarktdaten sorgten heute für etwas Erleichterung bei den Investoren, weil sich so die These eines robusten Arbeitsmarktes halten kann", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die Entwicklungen im Nahen Osten rückten dadurch auch an der Wall Street etwas in den Hintergrund. Die Investoren fliegen derzeit auf Sicht und agieren mit relativ kurzfristigen Haltedauern", so Lipkow. "Das übergeordnete konjunkturelle Gesamtbild bleibt die Hauptleitplanke bei ihren Entscheidungen."

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1427 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8751 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.122 US-Dollar gezahlt (+1,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 115,98 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 76,07 US-Dollar, das waren 195 Cent oder 2,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.