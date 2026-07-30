New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.208 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,2 Prozent im Vergleich zum Handelstag am Vortag.

Der Nasdaq 100 ging bei 28.106 Punkten sogar 3,4 Prozent höher aus dem Handel, während der breiter aufgestellte S&P 500 den Tag mit 7.438 Punkten 1,7 Prozent im Plus beendete.

Für gute Stimmung sorgten am Donnerstag vor allem Geschäftszahlen von Microsoft, die deutlich besser als erwartet ausfielen. "Bei Microsoft fallen die Cloud-Aktivitäten besonders positiv auf und sorgen für Erleichterung bei den verunsicherten Anlegern", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst CMC Markets. "Ähnlich wie bei SAP waren die Investoren dem Softwarekonzern gegenüber in den vergangenen Wochen zu pessimistisch eingestellt." Die Microsoft-Aktien verzeichneten in der Folge einen Kurssprung von über 15 Prozent.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1531 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8672 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.114 US-Dollar gezahlt (+1,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 114,72 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 22 Uhr deutscher Zeit 89,15 US-Dollar; das waren 159 Cent oder 1,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.