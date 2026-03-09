New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Montag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 47.740 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.795 Punkten 0,8 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.965 Punkten 1,3 Prozent im Plus.

Dabei hatte die Wall Street zu Beginn des Handelstags noch deutliche Verluste verzeichnet, konnte aber bis zum Handelsschluss klar ins Plus drehen. Bestimmendes Thema blieben die Energiepreise. Viele Anleger erwarten mittlerweile, dass der Iran-Krieg länger dauern könnte. Der Ölpreis durchbrach am Montag zwischenzeitlich die 100-Dollar-Marke, gab aber im Tagesverlauf wieder nach.

Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 89,63 US-Dollar, das waren 306 Cent oder 3,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1614 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8610 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 5.141 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 142,31 Euro pro Gramm.