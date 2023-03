New York (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 33.004 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 3.981 Punkten 0,8 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 12.045 Punkten 0,9 Prozent im Plus.

Nach einem eher durchwachsenen Vortag ohne klare Richtung konnten Nasdaq und S&P 500 ihre gestrigen Verluste heute ausgleichen. Neue Arbeitsmarktdaten bewerteten manche Anleger positiv. Auf der anderen Seite spekulieren viele Marktbeobachter jetzt “nur” noch auf eine Erhöhung des Leitzins um 0,25 Prozentpunkte in diesem Monat. Abwärts ging es heute entgegen dem Trend für Papiere von Tesla. Konzern-Chef Elon Musk sorgte bei Anlegern für Enttäuschung, weil die erhoffte Präsentation einer neuen Generation von preiswerten Elektroautos auf einem Investorentag nicht stattfand.