US-Börsen ohne klare Richtung – Tech-Werte teils auf Allzeithoch

New York (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Börsen haben am Donnerstag keine klare Richtung gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 44.694 Punkten berechnet, 0,7 Prozent niedriger als bei Vortagesschluss.

Der breiter gefasste S&P 500 schloss dagegen bei 6.363 Punkten 0,1 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 am Ende bei 23.220 sogar 0,3 Prozent besser.

Manche Papiere aus dem Tech-Bereich markierten dabei zwischenzeitlich neue Allzeithochs, nachdem frische Zahlen von Google-Mutter Alphabet auf eine solide Nachfrage im Bereich KI schließen ließen und bei vielen Anlegern offensichtlich das Vertrauen in die vorhandene Technologie stärkten.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1762 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8502 Euro zu haben.

Auch der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 3.371 US-Dollar gezahlt (-0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 92,14 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg dagegen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 69,35 US-Dollar, das waren 84 Cent oder 1,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.