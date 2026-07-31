New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Freitag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.485 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum Handelstag am Vortag.

Der Nasdaq 100 ging bei 28.274 Punkten 0,6 Prozent höher aus dem Handel, während der breiter aufgestellte S&P 500 den Tag mit 7.490 Punkten 0,7 Prozent im Plus beendete.

Für gute Stimmung auf dem Parkett sorgten zum Wochenabschluss vor allem Geschäftszahlen von Amazon. Die Zahlen für das zweite Quartal überzeugten die Anleger, wobei insbesondere die Cloud-Sparte AWS im Zusammenhang mit dem anhaltenden KI-Boom hervorsticht. Die Amazon-Aktie verzeichnete in der Folge einen Kurssprung von über 15 Prozent.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1530 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8673 Euro zu haben.

Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.050 US-Dollar gezahlt (-1,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 112,94 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 22 Uhr deutscher Zeit 88,22 US-Dollar; das waren 1,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.