New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.996 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,9 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.921 Punkten 0,3 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.654 Punkten 0,1 Prozent im Plus.

Am Mittwoch veröffentlichte Daten des privaten Dienstleisters ADP legen nahe, dass sich der US-Arbeitsmarkt stabilisiert. Hoffnungen der Anleger auf weitere Leitzinssenkungen der US-Zentralbank Federal Reserve werden dadurch getrübt. Denn ein stabilerer Arbeitsmarkt bedeutet für die Fed, dass sie sich weniger stark um ihr Ziel der Maximalbeschäftigung kümmern muss und stattdessen den Fokus auf die Bekämpfung der Inflation legen kann.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1678 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8563 Euro zu haben.

Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 4.454 US-Dollar gezahlt (-0,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 122,62 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 60,26 US-Dollar, das waren 44 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.