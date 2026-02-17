Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der bekannte US-Bürgerrechtler Jesse Jackson ist tot. Er starb im Alter von 84 Jahren, wie seine Familie am Dienstag mitteilte.

Jackson, der in den 1960er-Jahren als enger Mitarbeiter von Martin Luther King Jr. nationale Bekanntheit erlangte, wurde nach Kings Ermordung 1968 zu einem der einflussreichsten Bürgerrechtler in den USA. Seine Rainbow Coalition, eine Allianz verschiedener ethnischer Gruppen, trug dazu bei, die Demokratische Partei progressiver zu gestalten. Jackson kandidierte in den 1980er-Jahren zweimal erfolglos für die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei.

Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Jackson hatte jedoch 2017 seine Parkinson-Diagnose öffentlich gemacht. Er soll zuvor bereits seit mindestens zwei Jahren in Behandlung gewesen sein.