US-Luftwaffe wird ukrainische Piloten an F-16-Jets ausbilden

Washington (dts Nachrichtenagentur) – Auch die US-Luftwaffe wird Piloten aus der Ukraine an Kampfjets des Typs F-16 ausbilden. Das gab Pentagonsprecher Pat Ryder bekannt. Die Ausbildung soll demnach auf einem Stützpunkt der Nationalgarde in Arizona stattfinden.

Zunächst sollen die ukrainischen Piloten jedoch Englischunterricht erhalten, um die für die weitere Schulung benötigte Sprachkompetenz zu erwerben. Das Flugtraining werde anschließend voraussichtlich im Oktober beginnen und mehrere Monate dauern. Eine mögliche Lieferung von F-16 aus US-Beständen an die Ukraine kommentierte Ryder nicht. Nachdem die Niederlande und Dänemark zu Beginn der Woche angekündigt hatten, Kiew F-16-Jets zur Verfügung zu stellen, gab am Donnerstag auch Norwegen bekannt, Flugzeuge des Typs zu liefern. Die USA hatten die Exporte zuvor genehmigt. Die Ukraine hatte im Sommer eine groß angelegte Gegenoffensive gestartet, um von Russland besetzte Gebiete zurückzuerobern, war dabei jedoch auf bedeutend mehr Gegenwehr der russischen Streitkräfte getroffen, als von vielen erwartet wurde. Ein Grund für das schleppende Vorankommen der Ukraine sehen Experten in der russischen Luftüberlegenheit.