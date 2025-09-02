US-Streitkräfte schießen auf Schiff aus Venezuela

Washington (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Streitkräfte haben auf ein Schiff aus Venezuela geschossen. Das teilten US-Präsident Donald Trump und Außenminister Marco Rubio am Dienstag mit.

Das US-Militär habe „in der südlichen Karibik einen tödlichen Schlag gegen ein Drogenschiff geführt, das aus Venezuela ausgelaufen war und von einer ausgewiesenen narco-terroristischen Organisation betrieben wurde“, schrieb Rubio in einem Beitrag auf Elon Musks Plattform X.

Trump sagte, man habe „eine Menge Drogen“, die in das Land strömen würden. Diese kämen vor allem aus Venezuela.

Der US-Präsident kündigte in seiner Ansprache im Weißen Haus zudem an, die Nationalgarde nach Chicago zu schicken. Wenige Stunden zuvor hatte ein Gericht entschieden, dass die bereits nach Los Angeles entsandte Nationalgarde in Los Angeles keine Polizeiaufgaben zur Strafverfolgung übernehmen darf.