Tampa/Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Streitkräfte haben neue Militärschläge gegen den Iran gestartet. Das teilte das zuständige US Central Command in der Nacht auf Mittwoch mit. Der Angriff habe um 17 Uhr US-Ostküstenzeit (23 Uhr deutscher Zeit) begonnen und erfolge als Reaktion auf den Abschuss eines Apache-Hubschraubers der US-Armee am Vortag.

Die Mission wurde als verhältnismäßige Antwort auf eine "ungerechtfertigte Aggression" des Iran bezeichnet. Die US-Streitkräfte zielten darauf ab, die Bedrohung durch den Iran zu "neutralisieren" und die Sicherheit der eigenen Truppen zu gewährleisten, wie es hieß.

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran hatten sich in den letzten Tagen verschärft. Am 28. Februar hatten Israel und die Vereinigten Staaten den aktuellen Krieg gegen den Iran begonnen, immer wieder waren Waffenpausen vereinbart worden, die sich aber als äußerst brüchig erwiesen.