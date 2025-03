US-Zölle gegen Mexiko und Kanada in Kraft getreten

Washington (dts Nachrichtenagentur) – Die von US-Präsident Donald Trumps angekündigten pauschalen Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Mexiko und Kanada sind in Kraft getreten. Das berichten am Dienstag mehrere US-Medien übereinstimmend.

Trump verdoppelte demnach zudem die Zölle auf alle chinesischen Einfuhren von zehn Prozent auf 20 Prozent. Diese Zölle kommen zu den bestehenden Zöllen auf chinesische Waren im Wert von Hunderten von Milliarden hinzu. Die einzigen Waren, die nicht mit einem Zoll von 25 Prozent aus Kanada belegt werden, sind energiebezogene Waren wie Rohöl. Für sie gilt ein Zollsatz von zehn Prozent.

Die betroffenen Länder haben bereits Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. So will Kanada laut Premierminister Justin Trudeau mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf US-Waren im Wert von 155 Milliarden Dollar reagieren. China kündigte derweil am Dienstag sofortige Zölle in Höhe von 15 Prozent auf Hühnerfleisch, Weizen, Mais und Baumwolle an. Zusätzlich traten Zölle in Höhe von zehn Prozent auf weitere landwirtschaftliche Produkte in Kraft.

Trump hatte am Montag angekündigt, dass die Zölle für die Nachbarländer Mexiko und Kanada in Kraft treten würden und es keinen weiteren Aufschub gebe. „Obwohl Präsident Trump sowohl Kanada als auch Mexiko reichlich Gelegenheit gegeben hat, die gefährlichen Kartellaktivitäten und den Zustrom tödlicher Drogen in unser Land einzudämmen, haben sie es versäumt, die Situation angemessen anzugehen“, hieß es zur Begründung aus dem Weißen Haus.