Washington/Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Trotz der weiter geltenden Waffenruhe haben sich die USA und der Iran in der Nacht zu Mittwoch erneut gegenseitig beschossen.

Das US-Zentralkommando (Centcom) erklärte, dass über 80 Ziele im Iran getroffen worden seien. Es handele sich um eine unmittelbare Reaktion auf Attacken des Iran auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus. US-Streitkräfte hätten iranische Luftabwehrsysteme, Kommando- und Kontrollnetzwerke, Küstenradarstationen, Fähigkeiten für Anti-Schiff-Raketen sowie über 60 kleine Boote der Islamischen Revolutionsgarde in und nahe der Straße von Hormus getroffen.

Teheran bezeichnete die Angriffe als "offensichtliche Verletzung" des Islamabad-Memorandums, das im letzten Monat unterzeichnet wurde, um den Krieg zu beenden. Als Reaktion habe man 85 US-Militärstandorte in Bahrain und Kuwait angegriffen. Zuvor hatte das iranische Militär eine "vernichtende Reaktion" auf die US-Angriffe angekündigt. Sowohl in Bahrain als auch in Kuwait waren daraufhin Raketenalarm-Sirenen ausgelöst worden.