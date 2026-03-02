Kuwait (dts Nachrichtenagentur) - Das US-Verteidigungsministerium hat bestätigt, dass drei eigene Kampfjets vom Typ F-15E Strike Eagle über Kuwait abgestürzt sind. Grund sei ein Friendly-Fire-Zwischenfall, teilte das Pentagon am Montag mit.

Der Vorfall ereignete sich demnach während aktiver Kampfhandlungen, die Angriffe durch iranische Flugzeuge, ballistische Raketen und Drohnen umfassten. Dabei seien die Kampfflugzeuge der US-Luftwaffe versehentlich von der kuwaitischen Luftabwehr abgeschossen worden, hieß es.

Alle sechs Besatzungsmitglieder konnten sich mit dem Schleudersitz retten und wurden sicher geborgen. Sie befinden sich den Angaben zufolge in "stabilem Zustand". Die weitere Ursache des Vorfalls werde derzeit untersucht, so das US-Verteidigungsministerium.