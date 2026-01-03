Close Menu

    USA klagen Maduro wegen Terrorismus und Drogenhandel an » Nachrichten

    US-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die USA haben Venezuelas Präsident Nicolás Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores in New York angeklagt.

    Maduro werde der "Verschwörung zum Drogenhandel und Terrorismus, der Verschwörung zum Kokainimport, des Besitzes von Maschinengewehren und Sprengkörpern sowie der Verschwörung zum Besitz von Maschinengewehren und Sprengkörpern" beschuldigt, teilte US-Justizministerin Pamela Bondi am Samstag mit.

    Der venezolanische Präsident war in der Nacht während eines militärischen Angriffs auf das südamerikanische Land durch US-Truppen gefangengenommen worden.

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

