Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag angedeutet, dass die USA einem russischen Öltanker die Einfahrt nach Kuba erlauben werden, um die Energiekrise auf der Insel zu lindern. Der russische Tanker "Anatoly Kolodkin" wurde vor der Küste Kubas gesichtet und könnte in den kommenden Tagen im Hafen von Matanzas anlegen.

In den letzten Monaten hatte Washington den Druck auf die kommunistisch regierte Insel erhöht, indem es die Ölversorgung durch Venezuela kappte und andere Lieferanten mit zusätzlichen Zöllen bedrohte. Die effektive Ölblockade führte zu Stromausfällen und Müllansammlungen in der Hauptstadt, während Krankenhäuser Schwierigkeiten hatten, Patienten zu versorgen und Operationssäle offen zu halten.

Trump erklärte an Bord der Air Force One vor Journalisten, dass er kein Problem damit habe, wenn ein Land Öl nach Kuba schicken wolle, da die Menschen dort überleben müssten. Er fügte hinzu, dass es ihm egal sei, ob das Öl aus Russland oder einem anderen Land komme. Kuba hatte nach der Festnahme von Präsident Nicolás Maduro durch die USA im Januar keine Öllieferungen mehr aus Venezuela erhalten. Auch Lieferungen aus anderen Ländern wie Mexiko wurden eingestellt, nachdem die Trump-Regierung mit zusätzlichen Zöllen gedroht hatte.