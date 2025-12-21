Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die USA haben vor der Küste Venezuelas erneut einen Öltanker beschlagnahmt. Dies sei im Rahmen einer Aktion im Morgengrauen des 20. Dezembers erfolgt, teilte US-Heimatschutzministerin Kristi Noem mit. Die Vereinigten Staaten wollen demnach "weiterhin gegen den illegalen Handel mit sanktioniertem Öl vorgehen, das zur Finanzierung des Drogenterrorismus in der Region verwendet wird".

Der beschlagnahmte Tanker soll US-Medienberichten zufolge sanktioniertes Öl enthalten haben, jedoch nicht auf der Liste der von den USA sanktionierten Schiffe stehen. Der venezolanische Innenminister Diosdado Cabello verurteilte die Aktion und sprach von Diebstahl und Entführung eines privaten Schiffes in internationalen Gewässern durch US-Militärpersonal.