Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die USA wollen zahlreiche militärische Fähigkeiten aus den Verteidigungsplanungen der Nato herausnehmen. Das berichtet die "Welt" unter Berufung auf Nato-Kreise.

Eine den Nato-Partnern übermittelte Liste sieht demnach deutliche Kürzungen bei Tankflugzeugen, Kampfjets, Drohnen, Bomberverbänden und Marineeinheiten vor. So sollen unter anderem moderne Tankflugzeuge vom Typ KC-46 vollständig aus der Nato-Planung gestrichen, die Zahl der F-16- und F-15E-Kampfjets reduziert sowie Langstreckenaufklärungsdrohnen komplett abgemeldet werden.

Für die europäischen Nato-Staaten könnten dadurch erhebliche Fähigkeitslücken entstehen, insbesondere bei Luftbetankung, Aufklärung und Drohneneinsätzen. Die Nato betonte, Europa und Kanada investierten inzwischen deutlich stärker in ihre Verteidigung und könnten mehr Verantwortung übernehmen. Über die genaue Ausgestaltung der Kürzungen wollen die Bündnispartner in den kommenden Wochen beraten. Bereits Anfang Juli soll beim Nato-Gipfel in Ankara eine gemeinsame Linie präsentiert werden.