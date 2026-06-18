Versailles (dts Nachrichtenagentur) - Die USA und der Iran haben ihre Absichtserklärung zur Beendigung des Kriegs unterzeichnet.

US-Präsident Donald Trump setzte seine Unterschrift im Schloss Versailles nach Ende des G7-Gipfels, während der iranische Präsident Massud Peseschkian das Dokument digital signierte. Pakistan teilte mit, dass das Abkommen nun mit sofortiger Wirkung in Kraft trete und die Straße von Hormus wieder geöffnet werde.

Die Unterzeichnung erfolgte früher als geplant, da ursprünglich eine Zeremonie in der Schweiz vorgesehen war. Trump bestätigte die Unterzeichnung nach einem Abendessen im Schloss Versailles, zu dem ihn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eingeladen hatte. Jedoch bleiben viele Fragen offen, insbesondere bezüglich des iranischen Atomprogramms.

Das Abkommen sieht Berichten zufolge ein sofortiges Ende der Feindseligkeiten vor und legt eine 60-tägige Verhandlungsperiode für eine endgültige Vereinbarung fest. Die USA verpflichten sich, Sanktionen gegen den Iran aufzuheben und eingefrorene Vermögenswerte freizugeben. Zudem sollen 300 Milliarden Dollar Aufbauhilfe von den USA fließen. Iran soll im Gegenzug den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus normalisieren. Die endgültige Regelung des iranischen Atomprogramms bleibt jedoch noch offen.