Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) - Die USA und Russland haben sich darauf geeinigt, den seit über vier Jahren unterbrochenen Dialog auf hoher militärischer Ebene wieder aufzunehmen.

Das teilte das Kommando der US-Streitkräfte in Europa am Donnerstag nach Verhandlungen zwischen russischen, ukrainischen und US-Regierungsvertretern in Abu Dhabi mit. Diese Kommunikationskanäle waren im Herbst 2021, kurz vor Beginn des Ukrainekriegs, ausgesetzt worden.

Die Wiederaufnahme des Dialogs folgte auf Treffen in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate zwischen General Alexus G. Grynkewich, dem Kommandeur des US-Europakommandos, und hochrangigen russischen und ukrainischen Militärvertretern. Der Dialog zwischen den Militärs sei ein "wichtiger Faktor für globale Stabilität und Frieden", der "nur durch Stärke erreicht" werden könne. Er biete zudem eine Möglichkeit für mehr "Transparenz und Deeskalation", hieß es.

General Grynkewich, der auch als Oberster Alliierter Befehlshaber der Nato in Europa fungiert, habe die Befugnis, den militärischen Dialog mit dem Chef des russischen Generalstabs, General Valery Gerasimov, zu führen, um "Fehleinschätzungen zu vermeiden und ungewollte Eskalationen zu verhindern".