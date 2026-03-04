Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die USA haben vor der Küste Sri Lankas ein iranisches Kriegsschiff versenkt.

"Ein amerikanisches U-Boot versenkte ein iranisches Kriegsschiff, das sich in internationalen Gewässern in Sicherheit wähnte", sagte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth am Mittwoch in Washington und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. "Stattdessen wurde es durch einen Torpedo versenkt." Dabei handele es sich um die erste Versenkung eines feindlichen Schiffes durch einen Torpedo seit dem Zweiten Weltkrieg, so der Minister.

Die Behörden in Sri Lanka teilten unterdessen mit, dass mindestens 80 Menschen bei dem Angriff im Indischen Ozean getötet worden seien. Das iranische Schiff war demnach auf dem Rückweg von einem Hafen im Osten Indiens in den Iran.