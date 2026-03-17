Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) in Deutschland, Ahmed Alattar, sieht sein Land derzeit in einem "Zustand der Selbstverteidigung". Man fordere, dass diese Angriffe unverzüglich eingestellt werden, sagte er dem "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe) in Richtung des iranischen Regimes in Teheran.

Kein anderes Land wird vom Iran so massiv angegriffen wie die Emirate. Das neue Staatsoberhaupt Irans, Mojtaba Khamenei, forderte seine Nachbarn am Golf auf, alle US-Stützpunkte in der Region unverzüglich zu schließen, sonst werde man die Angriffe fortsetzen.

"Wir haben sehr deutlich gemacht, dass die VAE nicht zulassen würden, dass ihr Territorium für Angriffe gegen den Iran genutzt wird", entgegnete Alattar. Und trotzdem schicke der Iran gezielt Raketen und Drohnen auf Wohngebäude, Flughäfen und andere zivile Einrichtungen. Mit den USA werde man deswegen weiter als Partner zusammenarbeiten, um eine weitere Eskalation in der Region zu verhindern, so Alattar. "Gleichzeitig behalten wir uns das volle Recht auf Selbstverteidigung nach internationalem Recht vor."

Jahrelang haben die VAE sich ein Image als sicherer Ort in Nahost, Logistik-Drehkreuz, Finanzplatz und Luxus-Destination erarbeitet. Der Iran-Krieg bedroht das Geschäftsmodell der Emirate. Trotzdem wolle man an der internationalen Investitionsstrategie weiter festhalten, betont der Botschafter. Den Glauben an eine diplomatische Lösung habe er noch nicht aufgegeben. Gleichzeitig sei dies nicht ohne eine Einstellung der Angriffe auf die Nachbarländer möglich.