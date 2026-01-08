Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Linkspartei, Jan van Aken, kann sich eine Rückkehr Russlands bei Fußballweltmeisterschaften vorstellen. "Ja, das fände ich richtig, wenn zeitgleich klargestellt wird, dass Kriegsverbrecher festgenommen werden", sagte van Aken dem "Tagesspiegel".

Er sei gegen jede Art von kulturellem und sportlichem Boykott. "Sport, Kultur und Wissenschaft können die letzten Wege für Kommunikation sein, die es dann noch gibt", sagte van Aken und erinnerte an Naturwissenschaftler aus dem Westen und der Sowjetunion, die zu Zeiten des Kalten Krieges friedlich miteinander gearbeitet hätten. "Das hat mich als Biologen sehr geprägt", so der Linken-Politiker.

Den Boykott von Spanien, den Niederlanden und weiteren EU-Staaten beim diesjährigen Eurovision Song Contest unterstützt er ebenfalls nicht. Wegen der Teilnahme Israels hatten mehrere Staaten angekündigt, der Veranstaltung, die in diesem Jahr in Österreich stattfindet, fernzubleiben. "Ich bin für Sanktionen gegen Israel, aber einen individuellen Boykott finde ich falsch", sagte van Aken. In seinem Alltag habe er persönlich noch nie Produkte aus Israel boykottiert. "Aber Produkte aus den illegal besetzten Gebieten finde ich kritisch."