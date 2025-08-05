VdK-Präsidentin drängt auf mehr Investitionen in häusliche Pflege

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, drängt auf mehr Investitionen in die häusliche Pflege. Pflegebedürftige wollten selbstbestimmt leben und in ihrer gewohnten Umgebung sein, sagte Bentele im Deutschlandfunk. „Deswegen lohnt es sich in unseren Augen wirklich sehr, vor allem in diesem Bereich der Pflege extrem gute Bedingungen zu schaffen und zu investieren.“

Rund 90 Prozent der pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause gepflegt. Dabei werde oft stark gespart, „weil Angehörige ihren Job reduzieren oder aufgeben […], weil eben in der Wohnung nur noch in wenigen Räumen geheizt wird“, so die VdK-Präsidentin. Im Gegensatz zu Pflegeeinrichtungen werden Hilfen zur Pflege von Angehörigen deutlich seltener in Anspruch genommen.

Die Pflege zu Hause „ist für viele Angehörige dann wirklich auch ein hohes gesundheitliches und natürlich auch psychisches Risiko“. Bentele fordert deshalb einen Pflegelohn. „Das wäre eine wirklich gute Möglichkeit, um Armut von Pflegehaushalten zu vermeiden“, so die Präsidentin des Sozialverbands.