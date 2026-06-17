Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, wirft Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) beim Bürgergeld Irreführung vor.

"Von massiven Steigerungen beim Regelsatz, wie es Minister Dobrindt formuliert, kann keine Rede sein", sagte Bentele der "Rheinischen Post". Das Bürgergeld sei in den vergangenen Jahren überhaupt nicht angehoben worden - und das trotz immer weiter steigender Preise. Jeder spüre im Supermarkt, dass alles teurer werde. "Bürgergeldempfänger haben sechs Euro am Tag für Lebensmittel zur Verfügung. Da hätte ich gern eine Erklärung vom Minister, wo da noch Einsparungen möglich sind", so Bentele weiter.

Dobrindt hatte in der Reformdebatte Kürzungen beim Bürgergeld angeregt.