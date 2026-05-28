Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der venezolanische Oppositionspolitiker Leopoldo López setzt auch auf deutsche Hilfe beim Übergang zur Demokratie.

Die Bundesrepublik kenne "historische Traumata", sagte der im spanischen Exil lebende Vorsitzende der größten Oppositionspartei, Voluntad General, dem "Focus". Der eigenen Geschichte wegen könne Deutschland vermitteln, wie man mit den Narben politischer Verfolgung umgehe, mit Enteignungen, mit Teilung und Versöhnung und darüber, wie man Erinnerung bewahre. Auch für deutsche Unternehmen gebe es insbesondere im Bereich Energie "große Chancen, an der wirtschaftlichen Erholung mitzuwirken".

Der unter dem Maduro-Regime jahrelang Inhaftierte hofft, noch dieses Jahr in seine Heimat zurückkehren zu können. "Venezuela muss ein Erfolgsmodell werden. Sonst wird der Glaube daran, dass der Übergang von Diktatur zu Demokratie möglich ist, weltweit beschädigt", sagte er. Das erkenne hoffentlich auch Europa. Und obwohl es nicht der aktuellen US-Linie entspreche, sei es "mittel- bis langfristig unvermeidlich, dass Washington auf einen demokratischen Wandel in Venezuela drängt. Es ist der einzige Weg zum Erfolg."