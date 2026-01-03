Close Menu

    Venezuelas Vizepräsidentin fordert "Lebensbeweis" für Maduro » Nachrichten

    Delcy Rodriguez (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Delcy Rodriguez (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Caracas (dts Nachrichtenagentur) - Venezuelas Vizepräsidentin Delcy Rodriguez hat den US-Angriff auf ihr Land bestätigt.

    Caracas sei von den Vereinigten Staaten angegriffen worden, erklärte sie in einem am frühen Samstagmorgen vom staatlichen Fernsehsender VTV gesendeten Telefon-Interview.

    "Wir wissen nicht, wo sich Präsident Nicolas Maduro und First Lady Cilia Flores aufhalten. Wir fordern einen Lebensbeweis", sagte sie weiter. Gleichzeitig forderte sie die Bevölkerung auf, "auf die Straße" zu gehen.

