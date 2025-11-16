Close Menu

    Verbandschef fordert Waffen und Munition für 200.000 Reservisten » Nachrichten

    Bundeswehr-Soldat mit Pistole (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Bundeswehr-Soldat mit Pistole (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Reservistenverband fordert eine Vollausrüstung mit Waffen und Munition aller angestrebten 200.000 Reservisten der Bundeswehr.

    Verbands-Präsident Patrick Sensburg sagte der "Bild am Sonntag": "Die Herausforderungen für die Reserve sind dabei groß. Die geforderten 200.000 Reservisten dürfen nicht nur auf dem Papier stehen, sondern sind integraler Bestandteil der Nato-Fähigkeitsforderungen."

    Die Reservisten müssten erfahrene Profis sein, die die Bundeswehr kennen und sofort einsatzfähig seien. Sensburg: "Sie müssen gut ausgebildet sein, kontinuierlich üben, voll ausgerüstet sein und alles vorfinden, was die aktive Truppe auch braucht. Dies geht vom Unterbringungsgebäude über Waffen und Munition bis zum modernen Truppenübungsplatz."

    Die Reserve dürfe der aktiven Truppe in nichts hinterherstehen. Sensburg forderte schnelle Maßnahmen: "Jetzt muss richtig rangeklotzt werden - für die aktive Truppe, wie für die Reserve."

